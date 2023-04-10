النواب المستقلين يعتزمون التحقيق في ملفات تزوير الحلبوسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاثنين، عزمه على المضي بالإجراءات القانونية بشأن قضايا التزوير والغش بحق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومكتبه من قبل نواب مستقلين للمضي بالتحقيق ببعض الإجراءات والقرارات غير القانونية التي صدرت من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.وأضاف، ان ” البرلمان عازم على المضي بالإجراءات القانونية حيال قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المتعلق بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي”.وأشار خشان، الى ان” مكتب الحلبوسي زور استقالة النائب ليث الدليمي حيث قام بشطب تاريخ قرار الموافقة على الاستقالة الحقيقي واستبداله بتاريخ جديد بتوجيه من رئيس البرلمان”.وتابع، ان ” مجلس النواب جهة تشريعية تراقب الأداء والمهام والقرارات وفق إجراءات قانونية لا تقبل بهكذا تصرفات واعمال تسيء لها”.واتهم تحالف العزم، في وقت سابق، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعدم الرجوع إلى مجلس النواب في قرار إقالة النائب ليث الدليمي.