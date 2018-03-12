النوري:إبراهيمي هو النائب الوحيد لرئاسة الحشد

بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في الحشد الشعبي، كريم النوري، اليوم الاثنين، وجود تعليمات جديدة اقرت بتعيين رئيس الوزراء حيدر العبادي، نائب إضافي لرئيس هيئة الحشد الشعبي.وقال النوري في حديث صحفي له اليوم: إن “التعديلات بشأن قانون الحشد الشعبي يجب ان تجري من قبل البرلمان نفسه”، مبينا “لا اتوقع ان القانون يعدل مرة اخرى من غير الوصول الى قبة البرلمان”.وأكد انه “لا صحة لمعلومات حول تعيين رئيس الوزراء حيدر العبادي، نائب إضافي جديد لرئيس هيئة الحشد”، مؤكدا ان جمال ابراهيمي “ابو مهدي المهندس” سيبقى النائب الوحيد لرئاسة الحشد .موضحا ان “هذه التسريبات لا واقع لها وتأتي مع قرب الانتخابات للتشويش على الناخب العراقي”.واشار الى انه “لن يحصل تعديل على سياقات قانونية، اما الاجراءات الادارية فمن الطبيعي التعديل فيها لتكون هيكلية الحشد تشبه باقي الاجهزة الامنية”.وكانت مصادر صحفية، افادت في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي تلقي ضوء أخضر من المرجع الديني الأعلى علي السيستاني على التعليمات التي أصدرها بمساواة عناصر الحشد الشعبي بقوات الجيش العراقي، مبينة ان التعليمات أقرت تعيين نائب إضافي لرئيس هيئة “الحشد.