النيجر تعلن إغلاق مجالها الجوي

النيجر تعلن إغلاق مجالها الجوي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النيجر الأحد إغلاق مجالها الجوي “في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة”، وفق ما أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في نيامي.وجاء في بيان للعسكريين أنه “في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من مساء أمس الاحد (…) وحتى إشعار آخر”، وقد شدّد العسكريون على أن “أي محاولة لخرق المجال الجوي” ستواجه برد قوي وفوري.ويأتي الإعلان عن إغلاق المجال الجوي للنيجر مع قرب انقضاء مهلة حدّدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للعسكريين لإعادة السلطة إلى الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم.الأحد الماضي حدّدت “إكواس” للعسكريين الانقلابيين في النيجر مهلة أسبوع لإعادة السلطة إلى الرئيس تحت طائلة استخدام “القوة”.

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