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الإطار:حكومتنا برئاسة السوداني ستكمل دورتها ولاتوجد انتخابات برلمانية مبكرة
الهارب النصراوي بسرقة 300 مليون دولار يعود للعراق بغية تبرئته وترشيحه لمنصب وزاري لكونه صديق الحكيم
الإطاري السوداني :سليماني حرر العراق من داعش!!!
النزاهة تؤكد على محاربة الفاسدين دون المستويات الأولى المسببة للفساد
لا عُمرَ مفتوحا للعملاء
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في ظل حكومة السوداني ..الدولار ما زال “مرتفعا”
وزارة النفط:(1.2) مليار برميل نفط صادرات العراق خلال 2022
السوداني:نرفض أن يكون العراق سوقاً للسلع المستوردة وممرّاً لتهريب العملة وغسيل الأموال
وزارة النفط:(7.606) مليار دولار إيردات بيع النفط للشهر الماضي
بغداد وبكين يتفقان على التعامل المصرفي وفق المعايير الدولية
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تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
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- متابعات خاصة
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
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- منوعات
- صورة وتعليق
الهارب النصراوي بسرقة 300 مليون دولار يعود للعراق بغية تبرئته وترشيحه لمنصب وزاري لكونه صديق الحكيم
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
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- اذاعة INN