الهاشمي:اعتقال الناشط المدني شجاع الخفاجي خلافا لتعهد عبد المهدي بعدم ملاحقة الإعلاميين والمدونين

الهاشمي:اعتقال الناشط المدني شجاع الخفاجي خلافا لتعهد عبد المهدي بعدم ملاحقة الإعلاميين والمدونين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد الخبير في الشؤون الأمنية، هشام الهاشمي، الخميس، بإلقاء القبض على الناشط المدني شجاع الخفاجي.وقال الهاشمي في منشور له: “عيب الكذب يا رئيس الوزراء أعطيت وعد بانهاء الملاحقة والمتابعة للإعلاميين والمدونين، وفجر اليوم، قوة تعتقل المدون شجاع الخفاجي صاحب صفحة الخوة النظيفة، وتأخذه الى مطار المثنى، بدون أوامر قبض وبطريقة مستهترة”.وأضاف، أن “أخطر عيب ليس، كما اعتقدنا هو أن لا يعرف الرئيس ان كلامه لا يطاع، بل أن يعد ثم يقوم بنكران وعوده”.

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