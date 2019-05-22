الهاشمي:زيارة عبد المهدي اليوم للكويت لتنسيق المواقف

الهاشمي:زيارة عبد المهدي اليوم للكويت لتنسيق المواقف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف سفير العراق لدى الكويت، علاء الهاشمي، الأربعاء، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، المرتقبة.وقال الهاشمي لـ “رويترز” إن “زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت تهدف إلى استكمال زيارته لدول الجوار العراقي والتنسيق المشترك خصوصا بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة، بين البلدين في الكويت في 12 مايو أيار الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين”.وأضاف، أن “سياسة الكويت والعراق أصبحت متقاربة لاسيما بعد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين”.وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران.ونفى الهاشمي علمه بـ “أي مبادرة أو وساطة يمكن أن يقوم بها العراق والكويت بين واشنطن وطهران”.ومن المؤمل ان يجري رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الأربعاء، زيارة رسمية لدولة الكويت برفقة وفد وزاري وبرلماني يلتقي خلالها أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح وعدد من المسؤولين الكويتيين”.

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