الهايس:عودة قيادات داعشية إلى الانبار

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مجلس انقاد الانبار حميد الهايس ، الاحد، عن عودة العديد من قيادات عصابات داعش الإجرامية الى الانبار بوساطة بعض شيوخ العشائر وقيادات سياسية.وقال الهايس في حديث صحفي له اليوم: إن “الانبار تشهد عودة قيادات كبيرة وعديدة بتنظيم داعش الإجرامي وممارسة حياتهم بشكل طبيعي في المحافظة تحت ذريعة المصالحة المجتمعية”.وأضاف ان “عودة تلك القيادات جاء بوساطة من بعض شيوخ العشائر وقيادات سياسية في المحافظة ورجال دين بصفقات خاصة تجرى بالخفاء”.وحذر الهايس من “انفلات الوضع الأمني بعد عودة تلك القيادات وعودة أهالي الضحايا من النازحين الى مناطقهم وتحول الأمر الى صراع عشائري بين الطرفين”.