الهجرة النيابية:الأداء الحكومي تجاه ملف النازحين ” معيب”

الهجرة النيابية:الأداء الحكومي تجاه ملف النازحين ” معيب”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان علي، الثلاثاء، الأداء الحكومي تجاه ملف النازحين، مشيرا إلى أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة تجاه النازحين ليس بمستوى الطموح.وقال علي في حديث  صحفي، إن “الحكومة غير قادرة على حل مشكلة النازحين، وإن الجهة المعنية وهي وزارة الهجرة والمهجرين لا تمتلك القدرة على توفير العيش الكريم لهم “.وأضاف، أن ” بقاء هذا العدد الكبير بمخيمات النزوح يعود إلى عدم قدرة الحكومة لمعالجة ملف النازحين”، مؤكدا على “أهمية البدء بالعمل الفعلي وتقديم نتائج ملموسة في ملف النازحين”.ولفت علي إلى “عدم تقديم أي شيء للنازحين على أرض الواقع كما يجب إنهاء هذا الملف بإعادتهم إلى مناطق سكناهم بأقرب وقت ممكن”. وكان علي قد وصف في حديث سابق ، أداء وزارة الهجرة والمهجرين بـ”الهزيل”، مشيرا إلى أن الخطوات التي تقوم بها الوزارة تجاه النازحين والمهجرين لا ترتقي لمستوى الطموح. 

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