الهجرة النيابية:ميليشيات الحشد وراء عدم حسم ملف النازحين

الهجرة النيابية:ميليشيات الحشد وراء عدم حسم ملف النازحين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، اليوم الاحد، ان ملف النازحين ملف شائك، مشيرا الى وجود جهات تريد ابقاء هذا الملف وتسويفه من اجل تحقيق مكاسب لها.وقال الدهلكي في بيان ، ان “ملف النازحين اصبح من الملفات الانسانية الشائكة والمهمة، والتي تعرضت لمحاولات للتسويف المستمر من ميليشيات الحشد من بقاء الوضع على ما هو عليه لتحقيق مكاسب ضيقة”.واضاف ان “الظروف الصعبة التي تعيشها العوائل النازحة منذ عدة سنين في مخيمات النزوح، اعطت رسالة سلبية لكل العراقيين بان الحكومة غير جادة في متابعة اوضاع مواطنيها”، محذرا من “خطورة استمرار اهمال هذا الملف لما له من تأثيرات سلبية على جميع الاصعدة سواء السياسية او الاجتماعية والاقتصادية”.

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