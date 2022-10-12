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الهجرة النيابية تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه الجفاف في الاهوار
مجلس النواب يصوت على إنهاء تكليف عبد الجبار من منصب وزير المالية وكالة
نائب كردي سابق يحذر من “صفقة حرامية”بين الإطار وتحالف السيادة والبارزاني على حساب الشعب
نائب: فقدان ملياري دولار من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين!
الاستثمار النيابية تحذر من ضياع الوفرة المالية البالغة (86)مليار دولار
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