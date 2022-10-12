الهجرة النيابية تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه الجفاف في الاهوار

الهجرة النيابية تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه الجفاف في الاهوار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة الهجرة النيابية، اليوم الاربعاء، الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه ظاهرة الهجرة التي حصلت مؤخرا بسبب الجفاف والشحة المائية خصوصا من المناطق الزراعية والارياف.وقال رئيس اللجنة شريف سليمان في حديث صحفي، إن “العراق الان يعاني من خطر شحة المياه، لذا اصبح من الواجب على الحكومة ان تضع بحسبانها الية التعامل مع هذا الملف، وكيفية التعاون مع دول المنبع”.واشار سليمان الى ان “هناك ضرورة حقيقة بتحرك العراق على هذا الملف،  والتجاوز على حصة العراق لذا فان من الواجب على الحكومة تنفيذ واجباتها وان تاخذ موقفا جادا تجاهه”، مبينا انه من الواجب الحفاظ على المياه كونها من العرف الدولي”.

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