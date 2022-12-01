الهجرة النيابية تطالب بإقالة (جابرو) لتوزيع مواد غذائية فاسدة على النازحين

الهجرة النيابية تطالب بإقالة (جابرو) لتوزيع مواد غذائية فاسدة على النازحين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طلب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان علي، اليوم الخميس، من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سحب يد وزيرة الهجرة ايفان جابرو على خلفية توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بين النازحين من قبل صفقات فاسدة . وقال سليمان في حديث صحفي، إن “المواد الغذائية التي وزعتها وزارة الهجرة والمهجرين في مخيم مام رشان كانت منتهية الصلاحية وليس صالحة للاستهلاك البشري “، وفق البيان الصادر من مكتبه الإعلامي . مضيفا، ان “المواد الغذائية التي تزودها بهم وزارة الهجرة والمهجرين غير صالحة للاستخدام في أي وقت”.وأشار  إلى أن “هناك حالة عدم الرضا على أداء وزير الهجرة والمهجرين”، مطالبا بحسب البيان من “السوداني سحب يد وزير الهجرة”. وأكد، أن “بخلاف الطلب ستعمل لجنة الهجرة والمهجرين باستجواب وزير الهجرة داخل قبة البرلمان”.يذكر أن الوزيرة عائدة لحزب الميليشياوي الحشدوي ريان الكلداني.

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