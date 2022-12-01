الهجرة النيابية تطالب بإقالة (جابرو) لتوزيع مواد غذائية فاسدة على النازحين

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رئيس هيئة النزاهة الأسبق:500 مليار دولار هربت خارج العراق
مجلس النواب الأمريكي يحذر حكومة السوداني من التعامل مع الصين
حكومة البارزاني:السوداني نفذ شروطنا التي فرضت عليه مقابل تمرير حكومته
حزب بارزاني:14% حصتنا في موازنة 2023 بدون أن نمنح بغداد دولار واحدا من إيرادات حكومتنا
المالية النيابية:موازنة العام المقبل ستتجاوز 210 تريليون دينار
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- رياضية
تعرّف على المواجهات الكروية لهذا اليوم
مباريات اليوم الأربعاء في بطولة كأس العالم لكرة القدم والقنوات الناقلة لها
الجولة الثانية من المونديال العالمي في قطر..(4) مباريات لهذا اليوم
اليوم..مواجهات نارية ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم
اليوم ..مواجهة بين السعودية وبولندا ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم
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- تحقيقات
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
نائب:ما تم استرداده من الامانات المسروقة لاتتجاوز 5% وعرض السوداني لها كان بائسا
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والالتزام بقرارات أوبك بلس
الأحزاب الكردية ترفض حكم العائلة البارزانية وتدعو إلى تشكيل مجلس أعلى للإقليم
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- اذاعة INN