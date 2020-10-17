الهنداوي:الأزمة المالية لن تؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة

الهنداوي:الأزمة المالية لن تؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، السبت (17 تشرين الأول 2020)، عن مصير إجراء الانتخابات في ظل الأزمة المالية.وقال الهنداوي، في حديث صحفي، إن “الأزمة المالية لن تؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد”.وأضاف، أنه “لا خيار الا ان يصوت البرلمان على قانون الانتخابات”، مبيناً أنه “من المحتمل ان تشهد الجلسة المقبلة تكملة القانون والتصويت عليه”.وأكد الهنداوي، أن “مفوضية الانتخابات بدأت بإجراءات تحديث سجل الناخبين واستئناف التحديث البايومتري.وفي وقت سابق، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أن الحكومة مكلفة بتوفير الشروط المادية لإجراء الانتخابات في موعدها.

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