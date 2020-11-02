الهنداوي:الانتخابات القادمة ” لن تكون نموذجية”

الهنداوي:الانتخابات القادمة ” لن تكون نموذجية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى المستشار الانتخابي في رئاسة الوزراء، رئيس مفوضية الانتخابات السابق، عبدالحسين الهنداوي، ان الانتخابات المقبلة لن تكون نموذجية، رغم كل الجهود التي ستبذلها مفوضية الانتخابات.وقال الهنداوي في لقاء متلفز :ان “مفوضية الانتخابات في العراق لديها خبرات طويلة في مجال اجراء الانتخابات، وهي ستعمل بجهد كبير في سبيل تحقيق نتائج ايجابية في الانتخابات المبكرة”.واضاف ان “الحكومة ستقدم كل الدعم لمساعدة مفوضية الانتخابات للوصول الى موعد الانتخابات، بشكل سليم”.واشار الى ان “الانتخابات المبكرة لن تكون نموذجية، في ظل الاوضاع الراهنة التي يشهدها العراق بمختلف الاصعدة”،  مبينا ان “الحكومة ستعمل على توفير كل ما يساعد على اجراء الانتخابات بموعدها وبتحقيق جميع متطلبات اجرائها”.  

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