الهنداوي:تأجيل الانتخابات ليس حلا للوضع العراقي

الهنداوي:تأجيل الانتخابات ليس حلا للوضع العراقي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الخميس، أن تأجيل الانتخابات فكرة الا انها لا تمثل الحل الكلي لوضع العراق.وقال الهنداوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “التظاهرات ومنذ بداية انطلاقها طالبت باجراء الانتخابات وان تكون مبكرة وفق قانون ومفوضية جديدة”، مشيراً إلى أنَّ “هناك كثيرا من القلق لدى المتظاهرين، اذ يعتقدون انهم غير منظمين وان استعداداتهم غير كافية مقابل القوى الاخرى”.وأضاف الهنداوي، أنه “من المفترض أن تكون هناك ضمانات بان يكون الشباب اكثر تنظيماً”، مؤكداً أنَّ “تأجيل الانتخابات فكرة لكنها ليست الحل”.وأشار الهنداوي إلى ان “الجهات المعنية بعمل المفوضية اعلنت استعدادها، وانهت فترة تسجيل الناخبين والكيانات والتحالفات السياسية التي وصل عددها إلى نحو 44 تحالفاً اضافة إلى اكثر من 3500 مرشح من جميع الأطراف”.واوضح مستشار رئيس الوزراء أنَّ “الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد”، معرباً عن امله بأن “تمثل على الاقل جزءا من الحل للخروج من هذه الدوامة التي يعيش بها البلد منذ فترات طويلة”.

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