الهنداوي:تعطيل حساب البطاقات الانتخابية المسروقة

الهنداوي:تعطيل حساب البطاقات الانتخابية المسروقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الثلاثاء، عن تعطيل حساب اي بطاقة انتخابية مسروقة والبطاقات القصيرة الامد لمنع اي تلاعب وتزوير في الانتخابات المقبلة.وقال الهنداوي في حديث صحفي: ان “التحضيرات للانتخابات المقبلة قائمة على قدم وساق من قبل مفوضية الانتخابات والتحضير للإجراءات اللوجستية والفنية”.واضاف ان “الحديث عن بطاقات مسروقة بارقام كبيرة مبالغ به”، مشيرا الى ان “بعض البطاقات المسروقة سابقا تم تعطيل حسابها من قبل مفوضية الانتخابات ولا يمكن استخدامها”.واوضح الهنداوي ان “هناك بطاقات قصيرة الامد اصدرتها المفوضية في الانتخابات السابقة تم اتلافها ولم يتمكن اي شخص الانتخاب بها للمرة الثانية لمنع اي تلاعب وتزوير بالانتخابات المقبلة”.واكد ان “المفوضية هي المسؤولة عن الجانب الامني داخل عمل المفوضية ونتائج الانتخابات ويمنع منعا باتا بإمر رئيس الوزراء تدخل اي جهة بعملها لضمان حيادية العمل والنتائج المقبلة”.

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