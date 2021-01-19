الهنداوي:تفعيل تنفيذ العقوبات القانونية على الجرائم الانتخابية

الهنداوي:تفعيل تنفيذ العقوبات القانونية على الجرائم الانتخابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، تفعيل تنفيذ العقوبات القانونية على الجرائم الانتخابية، والتي ستشمل ثلاث فئات.وقال الهنداوي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنه “تقرر تفعيل تنفيذ العقوبات القانونية على الجرائم الانتخابية وتشديدها على أي مرشح او حزب او موظف او ناخب يتورط في اعمال تزوير او انتهاك انتخابي وتفعيل تطبيق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015 لا سيما المادة 32 التي تحظر استخدام العنف وتلجم السلاح المنفلت، ورفض التدخلات الخارجية المسيئة لنزاهة العملية الانتخابية”.وأضاف، أن “ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة أمر لا يقبل المساومة”، مشيراً إلى أن “نجاح مفوضية الانتخابات بمهامها يتطلب توفير أقصى درجات الشفافية في عمل موظفيها”.وشدد مستشار الكاظمي، على “اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وحرة وتراعي المعايير الدولية يمتلك أهمية قصوى لدى الاغلبية الساحقة من العراقيين”.وأشار الى أن “تعميم اعتماد البطاقات البايومترية الطويلة الأمد، وتوفير المراقبة الشاملة والفعالة من قبل الأمم المتحدة وشبكات المراقبة المشهود لها بالنزاهة، هي من الوسائل الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات”.وأوضح مستشار رئيس الوزراء أن “حل مشكلة قانون المحكمة الاتحادية وتوفير الضمانات الفعلية لتحقيق نزاهة الانتخابات المقبلة وشفافيتها هي المهمة الأساسية التي يجب ان تتركز عليها كل الجهود الوطنية وهي مسؤولية المفوضية والحكومة والقضاء، فضلاً عن مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الحصرية”.وأعرب عن ثقته في أن “الناخبين العراقيين سيصوتون بشكل دقيق في الانتخابات المقبلة وأن تكون نتائجها معبرة فعلاً عن الإرادة الشعبية الواسعة والمتطلعة الى التغيير والتقدم”.

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