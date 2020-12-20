الهنداوي:رسوم تسجيل الأحزاب 25 مليون دينار تذهب إلى ” جهات أخرى”!!

الهنداوي:رسوم تسجيل الأحزاب 25 مليون دينار تذهب إلى ” جهات أخرى”!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الأحد، أن رسوم تسجيل الأحزاب 25 مليون دينار، لاتذهب للمفوضية، بل لجهات أخرى.وقال الهنداوي، إن  “دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المسؤولة عن تسجيل الأحزاب من خلال تطبيق منشور على موقع المفوضية، ووفق شروط محددة”.وأضاف أن “دائرة الأحزاب تستوفي من الحزب السياسي رسوماً تبلغ 25 مليون دينار عراقي، ليست للمفوضية، بل تذهب ” للمساءلة والعدالة والمعاملات الاخرى”. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كشفت في وقت سابق من اليوم الاحد،عن عدد طلبات تسجيل الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “إجمالي عدد طلبات تسجيل الاحزاب السياسية بلغ (427) طلباً، إذ تم منح اجازات تأسيس لـ ( 231) حزباً سياسياً، أما عدد طلبات التسجيل للاحزاب ( قيد التأسيس) بلغ ( 80) طلباً”.وأضافت أن “عدد طلبات تسجيل الاحزاب المرفوضة بقرارات مجلس المفوضين بلغت (99) طلباً ، لأسباب مختلفة منها، عدم اكمال الأوليات المطلوبة أو متأخر عن المدة المحددة للتسجيل و ذلك استناداً لأحكام المادة ( 12/أولاً ) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015”.وأشارت إلى أن “طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت بسحب طلبها بلغ (17) طلباً.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *