الهنداوي:نتظر النتائج النهائية للانتخابات

الهنداوي:نتظر النتائج النهائية للانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدث مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، السبت، عن أمر يخص الانتخابات ينتظره عامة الشعب.وقال الهنداوي، في حديث صحفي، إننا “ننتظر الان قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن نتائج الطعون، ولا نتدخل باي جانب من هذه الجوانب”، مؤكدا “اننا ننتظر كعامة الشعب نتائج الانتخابات”.وأضاف، أن “عملنا الأساسي دعم السلطة وعملنا استشاري ولا تدخل لنا في أي قرار يخص الشأن الانتخابي، ونحن على تواصل مستمر معها”.وبين الهنداوي، أن “المادة القانونية الدستورية شددت على ان الحكومة داعمة للمفوضية غير متدخلة في عملها، خصوصا في هذه المرحلة حيث وصلوا الى مرحلة اعلان نتائج وفرزها”.

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