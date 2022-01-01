الهند وباكستان يتبادلان مواقع المنشاءات النووية في الدولتين

الهند وباكستان يتبادلان مواقع المنشاءات النووية في الدولتين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة الخارجية الهندية، إن نيودلهي تبادلت مع إسلام آباد، اليوم السبت، قوائم المنشآت النووية في الدولتين. وتم كذلك تبادل قوائم المواطنين المسجونين من كل منهما لدى الأخرى.وجرى تبادل قائمة المنشآت النووية، وفقا لمعاهدة 1988 لمنع وقوع هجمات على تلك المنشآت.وأضافت الوزارة: “تبادلت الهند وباكستان اليوم 1/1/20222 عبر القنوات الدبلوماسية في آن واحد في دلهي وإسلام آباد، قائمة المنشآت النووية التي تغطيها اتفاقية حظر الهجمات على المنشآت النووية بين الهند وباكستان”.تنص الاتفاقية على أنه يجب على كل من الدولتين أن تبلغ جارتها في بداية كل عام بالمنشآت النووية على أراضيها، من أجل منع وقوع هجمات عليها. ويعتبر هذا الإجراء من أهم تدابير الحفاظ على الأمن في المنطقة. تم أول تبادل لهذه الوثائق في 1 يناير 1992.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *