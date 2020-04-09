الهنين:سنضع سعرين للنفط في موازنة 2020

الهنين:سنضع سعرين للنفط في موازنة 2020
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تتجه الحكومة العراقية، لوﺿﻊ ﺳﻌﺮﻳﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ الموازنة الجديدة في طار التعامل مع تراجع أسعار النفط.وقال ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﲔ الهنين، إن “اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻫﻨﺎك اﺗﺠﺎه ﻟﺠﻌﻞ الموازنة ﺑﺴﻌﺮﻳﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ، اﻷول ﺛﺎﺑﺖ وﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 30 دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ الموازنة ﺳﺘﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ المتطلبات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ”.وﺗﺎﺑﻊ “أﻣﺎ اﻟﺴﻌﺮ المتحرك ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 30 دوﻻرﴽ ﻓﻲ أي ﻓﺘﺮة ﻣﻦ ﻓﺘﺮات اﻟﺴﻨﺔ المالية وﻓﻴﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻦ المتطلبات اﻷﺧﺮى اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ”، موضحا أن”ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ والمشاريع وﺗﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ لمنع الهدر وجزء كبير من الفساد”.

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