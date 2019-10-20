الهنين:نسعى لإجراء تعديلات دستورية وتصحيح مسار النظام السياسي

الهنين:نسعى لإجراء تعديلات دستورية وتصحيح مسار النظام السياسي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، الاحد، عزم الحكومة اجراء تعديلات شاملة في مجال الاقتصاد للتناغم مع مطالب الشارع، مشيرا الى ان التعديل الدستوري وتصحيح مسار النظام السياسي هي  من اهم اعمال الحكومة.وقال عبدالحسين الهنين في تصريح صحفي: ان “حزما اقتصادية كبيرة ستصدرها الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة من اجل تلبية مطالب الشارع العراقي”، مبينا أن “هناك تعديلات دستورية وكذلك تصحيح مسار النظام السياسي بشكل شامل من اجل عمل الحكومة بشكل مثالي”.واوضح الهنين ان “الحكومة ارسلت قانون الانتخابات بعد استشارة الاعلام والشعب وعلى البرلمان تمرير قانون جديد يمثل تطلعات الشارع”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *