الهيئة التطبيعية تعلن عن قرب تعاقدها مع مدرب هولندي

الهيئة التطبيعية تعلن عن قرب تعاقدها مع مدرب هولندي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة التطبيعية، السبت، قرب تعاقدها مع مدرب هولندي، من أجل قيادة المنتخب الأولمبي العراقي.وقال عضو الهيئة التطبيعية، أسعد لازم، إن “المفاوضات مع المدرب الهولندي، على مستوى مميز، ووصلت لمراحل نهائية”.وأضاف لازم، بحسب كووورة: “من المنتظر حسم الصفقة خلال الأسبوع الحالي، اختلاف سعر الصرف عطل الإعلان الرسمي عن الصفقة”.وتابع: “الاسم الذي تم الإعلان عنه في وسائل التواصل، غير صحيح، الهيئة التطبيعية لم تعلن عن هوية المدرب حتى الآن”.وأوضح، أن “الهيئة التطبيعية تقترب أيضًا من استقدام مدرب إسباني للإشراف على منتخبات الفئات العمرية”.يشار إلى أن بعض وسائل التواصل، تناقلت قرب تعاقد الهيئة التطبيعية مع المدرب الهولندي مارك فوتا.

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