بالوثائق..الهيئة القضائية للانتخابات تؤيد قرار العد والفرز اليدوي الجزئي

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بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، الاثنين، يقضي بتأييد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص العد و الفرز اليدوي بصورة جزئية.وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ، إن “الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارا بتأييد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمن أجراء العد و الفرز اليدوي بالنسبة للمراكز الانتخابية التي رفعت بشأنها شكاوى فقط و ليس جميع المراكز الانتخابية في عموم العراق”.وأضاف ان “قرار الهيئة القضائية جاء تماشيا مع القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا و القاضي بإعادة العد و الفرز يدوياً بالمراكز التي رفع بشأنها شكاوى فقط”.