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الهيئة الوطنية للاستثمار:النهوض بالواقع الاستثماري للعراق من أبرز توجهات حكومة السوداني
المالية النيابية:إقرار الموازنة العامة مطلع 2023
النزاهة النيابية:المبلغ المسروق من الأمانات الضريبية تجاوز الـ(5) مليارات دولار
نائب:إقرار قانون تعديل سلم الرواتب أمر ضروري
نائب يطالب بمساءلة وزير النفط السابق حول عمليات تهريب النفط
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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