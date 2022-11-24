الهيئة الوطنية للاستثمار:النهوض بالواقع الاستثماري للعراق من أبرز توجهات حكومة السوداني

الهيئة الوطنية للاستثمار:النهوض بالواقع الاستثماري للعراق من أبرز توجهات حكومة السوداني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت هيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، عن توجه حكومي للنهوض بالواقع الاستثماري في العراق.وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد امين في بيان، إن “واحدة من ابرز توجهات الهيئة في المرحلة الحالية والقريبة هو الانفتاح على الاستثمارات المحلية والأجنبية المتاحة في قطاعات مختلفة والوقوف على أبرز مسببات التلكؤ”.واضاف انه “يلتقي يوميا بعشرات المستثمرين ورجال الاعمال والشركات الراغبة بالاستثمار ويطلع على ابرز ما يواجهونه من إشكالات ، في محاولات لتذليل تلك العقبات من خلال التنسيق المباشر مع دوائر الدولة المعنية بالعملية الاستثمارية” .واكد ان “النهوض بالواقع الاستثماري للعراق هو واحد من ابرز توجهات الحكومة والهيئة”، مبينا ان “ادارة الهيئة تعمل على ذلك بكل قوة وشفافية الأمر الذي ينعكس ايجابا على الساحة الاقتصادية ويسهم بتحريك عجلة الاقتصاد”. انتهى

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *