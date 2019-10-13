الوحي يمهل المرجعية أسبوعين لإصدار فتوى القصاص من قتلة المتظاهرين!!!

الوحي يمهل المرجعية أسبوعين لإصدار فتوى القصاص من قتلة المتظاهرين!!!
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بقلم:رافد العيساوي
نحن نعلم ان الوحي كان ينزل على النبي محمد ويخبره عن كل صغيرة وكبيرة ويعطيه الحلول الناجعة لكل الحوادث والمشاكل التي تطرا على الساحة (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى).

بينما الوحي الذي قالوا عنه انه ينزل على المرجعية ويعطيها الفتوى كما هو الحال في وصفهم لفتوى الجهاد الكفائي التي قال عنها وكلاء ومعتمدو واعلام المرجعية نقلا عن السيستاني انها كانت من الوحي!!! فان نزول هذا الوحي على المرجعية يأتي بصورة غريبة عجيبة وفي فترات متباعدة جدا جدا تصل الى عدة سنوات من الانقطاع ،

ولا نعلم ماهية اسباب الانقطاع: هل هو بسبب جفاء بينه وبين المرجعية لأمور تتعلق باستحقاق المرجعية لنزول الوحي؟! أم بسبب انقطاع التيار الكهربائي عند المرجعية لكونها تعيش معاناة الشعب المسحوق الذي امرته بانتخاب قوائم الفساد والقتل؟! ام انه بسبب انقطاع النت الذي اقدمت عليه حكومة المرجعية للتغطية على ابشع الجرائم التي ارتكبتها بحق المتظاهرين؟! أم بسبب أن الوحي كان يعيش في غيبوبة؟! أم أن المرجعية كانت تعيش في غيبوبة؟! أم أن المرجعية اغلقت بابها عن استقبال الوحي لكي لا يوقظها من سباتها؟! أم أم أم؟!.

ثم أن الوحي الذي ينزل على المرجعية يأتي دائما بعد فوات الأوان ، فبعد أن احترق العراق واستشهد واصيب واعتقل الآلاف من المتظاهرين نزل الوحي على المرجعية ليركب الموج ويذر الرماد على العيون التي تنزف دما بدل الدموع ، يأمرها بأن تصدر بيانا مضحكا مبكيا ومتوقعا لا يسمن ولا يغني من جوع وحرمان، كعادة المرجعية في خطاباتها الفارغة، فكان مما ورد في خطاب مرجعية السيستاني أنها (تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم….).

مرة أخرى وأخرى تضحك المرجعية على الذقون وتستخف بالعقول والدماء والارواح والعراق حيث ان المرجعية وكعادتها تطلب من الحكومة الفاسدة ومن القضاء الفاسد باعتراف الجميع باجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر !!!!!!!!! تطلب من الفاسد ومن المجرم القاتل ومن دعم وتستر على الفاسد والمجرم القاتل وتطلب من القضاء الفاسد الذي لم يتجرأ( طيلة 16 سنة) على محاسبة اصغر فاسد ناهيك عن حيتان الفساد!!!!! تطلب بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية!!!!!!

والمضحك جدا جدا ان المرجعية تقر وتعترف بالتسويف الذي مارسته هذه الحكومة وسابقاتها في قضايا التحقيق ونتائجها!!!!!!

الشعب تظاهر وقدم الدماء والأرواح من اجل تغيير الحكومة ومؤسستها التشريعية والقضائية الفاسدة وتأتي المرجعية وتطالب هذه الحكومة ومؤسستها القضائية الفاسدة بإجراء تحقيق والمضحك جدا ان المرجعية تزعم انها مع مطالب المتظاهرين!!!!!

الشعب المتظاهر والوثائق ومقاطع الفيديو والصور ومن في الداخل والخارج يعلم ويعرف القتلة والقناصين الذي قتلوا المتظاهرين وبعض افراد الشرطة والجيش والمرجعية ووحيها تطالب الحكومة الفاسدة وقضائها الفاسد بإجراء تحقيق ؟!!!!

يبدوا ان الوحي لم يخبر المرجعية بهوية القتلة والقناصين لأن هذا الوحي نزل عليها من الأرجنتين الاسلامية؟؟؟!!!!!

اليس مطالبة المرجعية هذه تكشف عن تأكيد تأييد ودعم وشرعنة المرجعية للحكومة الفاسدة وقضائها الفاسد؟!!!!!!!!!

أما بالنسبة لحكومة المرجعية وكتلها واحزابها ومليشياتها واعلامها ومن سار في ركبها فقد استقبلت بيان المرجعية ومطالبتها بالتبجيل والتهليل والتكبير والرقص والتأييد لأنه يخدم مصالحها.

ورحم الله من قرا الفاتحة على ارواح الشهداء…. 

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