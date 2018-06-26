الوطنية:التحالفات السياسية غير ثابتة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي, الثلاثاء, تغيير شكل التحالفات السياسية مع ظهور نتائج الانتخابات الجديدة, مبينا ان تسمية أي شخصية لتولي المناصب السيادية سابق لأوانه. وقال النائب عن الائتلاف عبد الكريم عبطان في تصريح صحفي له اليوم، إن “نتائج الانتخابات غير ثابتة وستلعن نتائج مغايرة ما بعد انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي وبالتالي فان جميع التحالفات ستتغير بناءا على النتائج”. وأضاف عبطان أن “التحالفات السياسية غير ثابتة وهي لا تمتلك الرؤى الواضحة لتشكيل الحكومة المقبلة ووضع برنامجها “.وبشان ترشيح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للولاية الثانية ذكر العبطان ان “الحديث عن أي منصب او شخصية غير ممكن دون مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج ولم تتضح وجهة ائتلاف الوطنية السياسية”.