الوطنية تؤكد رفضها لمخرجات اجتماع القوى السياسية

الوطنية تؤكد رفضها لمخرجات اجتماع القوى السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح المتحدث باسم كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري، اليوم الاربعاء، ان كتلة الوطنية حضرت الى اجتماع الكتل السياسية في مقر زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم وتمت مناقشة الورقة معهم وقد ابدينا رأينا بها ورفضنا التوقيع عليها بعد ان طلب منا ذلك.وقال الشمري في حديث صحفي، ان “الوطنية قالت للكتل السياسية ان الورقة التي تقدموا بها جيدة وقد بذل بها جهداً كبيراً ولكنها لا تنفع مع وجود المتظاهرين في الشوارع حيث كان يجب ان تقدم قبل وقت طويل وليس خلال الاوضاع الحالية”، مشدداً بان “تلك الورقة لا تلبي مطالب المتظاهرين ولا تؤدي الى اصلاح حقيقي وجذري لاساس المشاكل التي يعاني منها العراق منذ سنوات طويلة”.واوضح المتحدث باسم كتلة الوطنية النيابية، ان “الوطنية كانت تنادي منذ البدأ بضرورة اصلاح النظام لكي يلبي متطلبات الشعب العراقي ولكن الكتل السياسية الاخرى اهملت جميع الدعوات واستمرت في طريقة الحكم التي اوصلتنا للوضع الحالي”.

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