الوطنية تخول عبد المهدي باختيار وزير الدفاع

بغداد/ شبكة أخبار العراق- خول ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي, الثلاثاء, رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اختيار شخصية مهنية لحقيبة الدفاع دون اي ضغط من أي طرف, مؤكدة أنها متنازلة عن استحقاقها الانتخابي.وقال القيادي بالائتلاف النائب رعد الدهلكي في تصريح صحفي له اليوم: ان “حقيبة وزارة الدفاع ليست متعلقة بشخص او كتلة سياسية بل انها استحقاق وطن”، مشددا على ضرورة “اختيار شخصية تتمتع بالكفاءة والمهنية لهذا المنصب”.واضاف الدهلكي، أن “ائتلاف الوطنية يخول عبد المهدي في اختيار اية شخصية مهنية من رحم المؤسسة لحقيبة الدفاع شريطة عدم تدخل الكتل السياسية او الرضوخ لضغوطهم”.وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فشل في إقناع الكتل السياسية على تمرير مرشحي الداخلية والدفاع.