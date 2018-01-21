الوطن السعودية:تنسيق بين الأسد وعلاوي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “الوطن” السعودية، الأحد، عن عودة الاتصالات بين الرئيس السوري بشار الأسد وائتلاف الوطنية برئاسة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، فيما وصفت رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”رأس الحربة” في التقارب مع الرياض.وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم، أن “النظام السوري اعاد اتصالاته مع بعض القوى العراقية بينها ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي وبعض التيارات المحسوبة على القوى السياسية القومية لتحريضها ضد التنسيق مع السعودية”، على حد قولها.واتهمت الصحيفة قطر بأنها “تعمل على مهمة توفير الأموال اللازمة للحكومة العراقية لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب على الإرهاب لمنع أي دور سعودي في هذا المجال”.ووصفت الصحيفة السعودية في تقريرها رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنه “يمثل رأس الحربة في التقارب مع الرياض”، على حد وصفها.