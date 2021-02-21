الوفد البابوي:البابا فرنسيس سيلتقي بالسيستاني الأصلي أو البديل

الوفد البابوي:البابا فرنسيس سيلتقي بالسيستاني الأصلي أو البديل
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النجف/شبكة أخبار العراق- أعلن الوفد البابوي، الأحد، أن البابا سيزور مدينة أور التاريخية في الناصرية  وسيكون لها وقع كبير على العراق ودعم للمسيحيين، كما ستكون خطبة البابا الرئيسة من مقام النبي إبراهيم  في محافظة ذي قار جنوبي البلاد”.واضاف الوفد في حديث صحفي من مدينة النجف، ان  البابا يرغب بحماية عراقية وأن يكون مجيئه عبر طائرة عراقية.وردا على مقابلة البابا للسيستاني ،قال، سيلتقي السيستاني الحقيقي او البديل مثل ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعية العراقية ولكنه سيلتقي به .ومن المقرر أن يزور البابا العراق خلال الخامس من مارس المقبل في زيارة هي الأولى لبابا إلى العراق.يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعية  تداولت الكثير من الصور والمعلومات على وفاة السيستاني منذ سنوات وابنه محمد هو من يقوم بعمليات الافتاء ولضرورة المشروع الإيراني منع الإعلان عن وفاة السيستاني البالغ من العمر 96 سنة ومصاب بأمراض عديدة في مقدمتها الزهايمر منذ 2014.

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