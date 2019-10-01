الولائي:عبد المهدي منحنا “الضوء الأخضر”بضرب إسرائيل

الولائي:عبد المهدي منحنا “الضوء الأخضر”بضرب إسرائيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر زعيم كتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، الثلاثاء، اعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بأن اسرائيل تقف وراء قصف معسكرات الحشد “علامة خضراء لأخذ الثأر منها.وقال الولائي في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر”: “حين يؤكد الاخ عبدالمهدي بان اسرائيل من قامت بضرب مقرات الحشد فهذه علامة خضراء لأخذ الثأر منها”.وورد إعلان عبدالمهدي، ضمن حديث صحافي لقناة “الجزيرة”، لم يخفِ خلاله مخاوفه من شبح حرب في المنطقة وفي العراق.ونقلت قناة “الجزيرة” عن رئيس الوزراء قوله إن “الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد، لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا”، لافتا إلى أن “الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل”.وأكد أن “دولا عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحرب وللمفاوضات وبغداد واحدة منها، كما أن الدول المعنية بأزمة الخليج تتحدث عن مفاوضات والسعودية وإيران مستعدتان للتفاوض”.وأشار إلى أن التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن “إسرائيل هي التي قامت بذلك”.

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