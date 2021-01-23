الولائي الجبوري:الكاظمي فاشل

الولائي الجبوري:الكاظمي فاشل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى مستشار رئيس الجمهورية  الولائي سليم الجبوري، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير قادرة على إدارة الانتخابات النيابية المقبلة، فيما اعتبر أن الكاظمي ابرز المستفيدين من تأجيل الانتخابات.وقال الجبوري في حوار متلفز، “لا اعتقد ان حكومة الكاظمي قادرة على ادارة ملف الانتخابات القادمة بسيطرة تامة”، مرجحا “تكرار تجربة انتخابات ٢٠١٨”.وأضاف ان “الكاظمي ابرز المستفيدين من تأجيل الانتخابات حتى يعيد ترتيب اموره ويلملم شتاته”.من جانب آخر رأى الجبوري وهو رئيس البرلمان السابق أن “الخلاف بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب المستقيل (ابو مازن) مبني على مصالح”، مرجحا ان “يكون هناك تحالف انتخابي بينهما”.يذكر ان الجبوري تم تعيينه مستشارا بتوجيه إيراني لكونه أحد أهم ادواتهم التخريبية في العراق ويمثل جناح الاخوان المسلمين وهو محروق في الشارع العراقي لمواقفه اللا وطنية بحسب وسائل الاعلام العراقية المختلفة.

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