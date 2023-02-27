الولائي العباسي يشكر إيران لدفاعها عن العراق!!

الولائي العباسي يشكر إيران لدفاعها عن العراق!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، الإثنين، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مواضيع مشتركة في مقدمتها الملف الأمني بين البلدين.جاء ذلك وفق بيان لوزارة الدفاع العراقية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن فعاليات اليوم الثاني والأخير من زيارة العباسي إلى طهران.وذكرت الوزارة أن “وزير الدفاع ثابت محمد  العباسي، التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مكتبه بطهران “.و”جرى خلال اللقاء التباحث بالمواضيع المشتركة الخاصة بالجانب الأمني بين البلدين الجارين”، وفق بيان الوزارة الوزارة.ونقلت الوزارة عن رئيسي تأكيده على “دعم طهران للمساعي التي يبذلها العراق لإعادة بناء البلاد من جميع النواحي”.من جانبه، ثمّن العباسي “دعم الجمهورية الإيرانية للعراق وشعبه خاصة خلال معارك التحرير ضد الإرهاب”، وفق المصدر نفسه.من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن رئيسي قوله، إن “العراق يجب أن لا يتحوّل إلى مكان للتآمر أو التهديد ضد جيرانه”.وبحسب الوكالة، اعتبر رئيسي أن الحدود المشتركة بين إيران والعراق “حدود الصداقة والتعاون”، مؤكدًا أن بلاده “تعتبر أمن العراق من أمنها”.والأحد، بحث العباسي مع نظيره الإيراني محمد رضا آشتياني، سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المؤسسة العسكرية، خلال لقاء جمعهما في إطار زيارة ليومين يجريها لطهران.وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الدفاع العراقي إلى طهران منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني المكوّنة من تحالف يضمّ القوى الشيعية المقرّبة من إيران.ومنذ تشكيلها في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تعلن الحكومة العراقية مرارًا حرصها على “علاقات قوية مع إيران”.يذكر ان وزير الدفاع الحالي كان سابقا نقيب هارب من الجيش وتم ترشيحه للوزارة من قبل حوت الفساد الولائي النائب “أبو مازن”.

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