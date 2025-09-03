الولائي الفياض:سندافع عن إيران حتى الموت

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض”.وأضاف البيان، أنه “جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية في البلاد والجهود في حماية إيران ومشروع المقاومة الإسلامية ، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار، وتابع البيان، أن “الفياض استعرض بدوره جهود ومهام الحشد الشعبي في هذه المرحلة للدفاع عن إيران حتى الاستشهاد!!”.

