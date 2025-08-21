الولائي الفياض..الحشد بأمرة خامنئي وقانونه سيُقر للدفاع عن إيران

الولائي الفياض..الحشد بأمرة خامنئي وقانونه سيُقر للدفاع عن إيران
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، الولائي فالح الفياض، الخميس، أن الحشد يختلف عن مؤسسات الدولة الأخرى بسبب الظروف التي نشأ فيها لأنه ولد من الرحم الإيراني الثوري لتحرير القدس والدفاع عن مشروع الإمام خميني ،وقال في حديث صحفي، أن “قانون الحشد الشعبي لعام 2016 حدد بوضوح هيكل وتشكيلات الهيئة، وعمل على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والعشائرية!!”.وأضاف أن “الجدل السياسي الدائر حول القانون لا يمس جوهره، وأن الحشد مكتمل الأهلية القانونية في الوقت الحالي” منوها الى، ان “هيئة الحشد الشعبي هي الجهة التي أعدّت قانونها بالتنسيق مع قيادة الحرس الثوري وأحزاب الإطار وقد عُرض على مجلس الوزراء وتمت مناقشته”.، مؤكداً أن الحرس الثوري، وعلى رأسهم “الشهيد” قاسم سليماني، قدموا الدعم والمساعدة للعراق في حربه ضد الإرهاب”.واتهم رئيس هيئة الحشد الشعبي، أطرافاً – لم يسمها- بـ”تشوش على إقرار قانون الحشد الحالي” مؤكداً، ان “قانون الحشد الشعبي كتب بأيادٍ إيرانية وعراقية إطارية، وتابع “نحن غير معنيّين بالرد على أيّ دولة خارجية، فنحن نأتمر بإمرة الإمام خامنئي وقيادة الحرس الثوري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *