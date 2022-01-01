الولائي الفياض يدعو إلى طرد القوات الأمريكية من العراق

الولائي الفياض يدعو إلى طرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، إلى انسحاب كامل للقوات الأميركية من العراق.وقال الفياض في كلمته خلال “تظاهرة ذكرى مقتل المقبور سليماني، في منطقة الجادرية ببغداد، إن “جريمة المطار اعتداء على سيادة العراق، ونعاهد قادة النصر بالدفاع عن المقدسات!!”.وأضاف، أنه “في هذا اليوم يجب ان نستذكر دور المرجعية العليا في الصعاب ويجب ان نستذكر ايضا فتوى الجهاد”.وتابع، أن “المقاومة الإسلامية ستقاتل القوات الاميركية لضمان تحرير القدس!!”، مضيفا: “نطالب بالانسحاب الكامل للقوات الاميركية وعلى الحكومة العراقية تنفيذ واجبها”.

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