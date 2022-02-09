الولائي المشهداني:إسرائيل وراء تفتيت الإطار التنسيقي!!!

الولائي المشهداني:إسرائيل وراء تفتيت الإطار التنسيقي!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي البارز في تحالف عزم محمود المشهداني، الاربعاء، عن مساع صهيونية لاقناع امريكا بتحويل ملف ادارة العراق للكيان الاسرائيلي بدلا عن بريطانيا، مبينا أن جميع خطط تفتيت الاطار التنسيقي فشلت.وقال المشهداني في حوار متلفز ، إن “أميركا سلمت ملف العراق إلى البريطانيين خلال العاميين الماضيين الا ان “إسرائيل” طلبت تسلم ملف العراق من أميركا لكنها فشلت لغاية الان”.واضاف ان “ضعف الشيعة سوف يضعف العراق وان توافق المكون سيمنع زيباري وصالح من تولي الرئاسة وان خطة تفتيت الإطار التنسيقي فشلت”.واكد المشهداني ان ” الصراع بين الإطار والتيار قد يؤدي لانهيارات أمنية و إذا انهار الأمن سنطالب الحشد الشعبي بالتدخل من اجل انقاذ البلاد مجدد من الخطر الامني”.

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