الولائي زيدان:الدفاع عن المشروع الإيراني واجب القضاء وأبطال المقاومة!!

الولائي زيدان:الدفاع عن المشروع الإيراني واجب القضاء وأبطال المقاومة!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان، السبت، مقتل سليماني بجريمة الغدر التي نفذها الاستكبار العالمي، مبينا ان محمد باقر الحكيم أمضى حياته لتحقيق مشروع المقاومة الإسلامية. وقال زيدان في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة مرور 20 سنة على مقتل محمد باقر الحكيم ، ان ” أي مناسبة تقترن بأسم شهداء مشروع إمامنا خامنئي  لها وقع خاص عند القضاء العراقي “. واشار الى ان “محمد باقر الحكيم أمضى حياته في سبيل تحقيق مشروع المقاومة”.وتابع زيدان ان “اي مناسبة تقترن باسم الشهداء ما بعد عام 2003 وخاصة الإمام سليماني التي نفذها الاستكبار العالمي ستكون نبراسا للقضاء العراقي”.

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