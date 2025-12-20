الولائي زيدان: ذكرى “شهداء المقاومة الإسلامية”تجديد للعهد والوفاء

الولائي زيدان: ذكرى “شهداء المقاومة الإسلامية”تجديد للعهد والوفاء
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الولائي فائق زيدان، اليوم السبت ، أن استذكار “شهداء المقاومة الإسلامية ” ليس مجرد طقس سنوي، بل تجديد للعهد والوفاء بأن نحمي ما ضحّوا من أجله، لافتاً إلى محمد باقر الطباطبائي، خطَّ بدمه الطاهر خاتمة مسيرةٍ حافلة بالجهاد، والصبر، والدفاع عن العراق وشعبه وهويته.وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، في كلمة خلال الحفل الخاص بيوم ذكر اعلاه الايراني محمد باقر الطباطبائي،الذي كان صوتاً للحق في زمن الاستبداد، وراية للمقاومة في وجه الطغيان، حمل هموم العراق في المنفى، وحين عاد إلى أرض الوطن وقف في مقدمة الصفوف، رافعاً شعار الوحدة الوطنية وبناء الدولة على أسس العدالة”.وأضاف: “نقف وقفة إجلال واحترام، في هذا اليوم الخالد من ذاكرة الوطن،

