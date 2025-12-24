الولائي زيدان: قانون العقوبات يعاقب من يشارك بالحرب الروسية الأوكرانية

الولائي زيدان: قانون العقوبات يعاقب من يشارك بالحرب الروسية الأوكرانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الولائي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، على أن قانون العقوبات يعاقب بالسجن بحق المقاتلين العراقيين المشاركين في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.جاء ذلك خلال لقائه القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، رفقة لجنة الامر الديواني المعنية بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال في روسيا، وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.وذكر البيان أنه “جرى خلال اللقاء بحث معالجة أوضاع العراقيين المتورطين في المعارك الجارية في أوكرانيا، حيث أوضح القاضي زيدان أن “قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بأي شكل من الأشكال بالقوات المسلحة لدولة أخرى بدون موافقة الحكومة العراقية”.يذكر أن أن العديد من المقاتلين العراقيين المشاركين في الحرب الروسية الأوكرانية لصالح موسكو والذين جندوا من قبل ميليشيا الحشد الإيرانية ، قد ناشدوا بإعادتهم إلى العراق، بعدما زجوا في الحرب المستعرة منذ مطلع العام 2022، ولكن دون رد رسمي حول ذلك.

