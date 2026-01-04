الولائي زيدان: مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس خسارة كبيرة للمقاومة الإسلامية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الولائي رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان في كلمة القاها خلال ذكرة مقتل صديقه الإيراني الإرهابي قاسم سليماني ومواطنه أبو مهدي المهندس من قبل الولايات المتحدة ، أن اغتيالها خسارة كبيرة للمقاومة الإسلامية الحشدوية وتحقيق مشروع الإمام خميني، وأضاف في كلمته ، أنه “بعد أن تحقق النصر العسكري والأمني، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يحتم علينا جميعاً الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة”، مضيفا أن “الدولة التي لا تقوم إلا على احترام القانون ووحدة القرار وحصر السلاح بيدها دون سواها، إذ لم تعد هناك حاجة للسلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية، فالمعركة انتهت، والتحديات الجديدة تتطلب سلاحاً من نوع آخر: القانون، العدالة، والتنمية”.ولفت إلى أن “حصر السلاح بيد الدولة لا يعني التخلي عن التضحيات، بل هو تأكيد على أن من حمل السلاح في وقت الحرب، هو أول من يلتزم بالقانون في وقت السلم”.وتضغط الولايات المتحدة منذ أشهر بشكل جاد، على الحكومة العراقية لإنهاء دور الفصائل المسلحة الحشدوية وحلها والسيطرة على السلاح ، كما اشترطت ألاّ تشارك الفصائل في الحكومة الجديدة، خاصة بعد أن حصلت على عدد مقاعد نيابية كبير.

