الولائي زيدان يجدد طاعته لحاكمه الشرعي الإرهابي رئيسي

الولائي زيدان يجدد طاعته لحاكمه الشرعي الإرهابي رئيسي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألتقى رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، أمس الثلاثاء، في زيارته إلى طهران الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، أن “الجانبين بحثا تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني لخدمة المشروع”.وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وصل صباح امس الثلاثاء الى طهران رفقة الوفد المرافق له تلبية لدعوة رسمية من رئيس السلطة  القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي.ووقع الوفد العراقي مع نظيره الايراني مذكرات تفاهم وتعاون بين الجانبين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *