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رشيد:لابديل للعراق عن تعزيز علاقاته مع أمريكا في كافة المجالات
وزارة النفط تؤكد للسوداني على تطوير خططها الإنتاجية وصولا لمنع إستيراد المنتجات النفطية والغاز
تحالف الانبار:الحلبوسي بدء “برش”الملايين على شيوخ العشائر لشراء ذممهم
القانونية النيابية:قانون العفو العام ” لم ينضج بعد “!
عمار ورومانيسكي يؤكدان على تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن
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وزارة النفط تؤكد للسوداني على تطوير خططها الإنتاجية وصولا لمنع إستيراد المنتجات النفطية والغاز
وزير النفط الإيراني في بغداد لتحقيق مزيدا من المكاسب على حساب مصالح العراق
اليوم..سعر صرف الدولار =146500 دينار
المالية النيابية:نسعى لتقليل العجز في الموازنة
نائب يتساءل: لماذا لايخضع الحشد الشعبي إلى التدقيق والرقابة المالية ؟؟!!
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الولائي زيدان يجدد طاعته لحاكمه الشرعي الإرهابي رئيسي
مصدر قضائي:الولائي زيدان في طهران لخدمة مشروعها
السوداني يستمع لتوجيهات رئيس ائتلافه السياسي تجاه الحفاظ على الحكم الشيعي
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
قضاء زيدان يرفع الحجز عن عقارات ” بطل سرقة القرن”نزولا لتوجيه زعماء الإطار
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