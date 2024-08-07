الولائي زيدان يحاول إقناع النائبات بتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية الفاسد

الولائي زيدان يحاول إقناع النائبات بتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية الفاسد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء (7 آب 2024)، مع عدد من البرلمانيات والنساء العراقيات الملاحظات المتعلقة بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال اعلام القضاء في بيان ، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم الأربعاء، مجموعة من النساء من أعضاء مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات”.وأضاف البيان، ان “اللقاء ناقش الملاحظات المتعلقة بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *