الولائي زيدان يعزي بمقتل نصرالله

الولائي زيدان يعزي بمقتل نصرالله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الاحد، أن اغتيال  نصر الله جريمة بحق الإنسانية، مقدماً تعازيه بهذه الخسارة الفادحة.وقال زيدان في بيان ، إنه “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد الأمين العام لحزب الله  حسن نصر الله، الذي ارتقى إلى ربه الكريم إثر غارة للكيان المحتل الجبان”.وأضاف أن “اغتيال نصر الله جريمة بحق الإنسانية فلطالما كان الفقيد نبراسا للمقاومة والنضال ضد المحتل الغاشم، وبرحيله فقدت ساحة الجهاد والمقاومة والكلمة الشجاعة الصادقة فارسا من فرسانها العظماء، حيث نشعر بفداحة هذه الخسارة، ونحن نعزي الأمة الإسلامية والشعب اللبناني الشقيق”.

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