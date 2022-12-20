الولائي شعلان: المغيبين السنّة ليسوا أبرياء

الولائي شعلان: المغيبين السنّة ليسوا أبرياء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر رئيس كتلة السيادة النيابية شعلان الكريم، الثلاثاء، بأن “المغيبين” الذين تحدث عنهم رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي ليس جميعهم أبرياء، فيما أشار الى أن الورقة السنية لا تحتوي على اي مطالب لأنصاف الارهابيين.وقال الكريم في حديث صحفي، ان “المغيبين ليس جميعهم أبرياء وان الدواعش مستبعدون من أية مطالب تخص المكون السني”. واشار الى ان “فريق مثنى السامرائي شق الصف السني وحصل على “تكريم” بوزارتين وان الطموح السياسي مشروع لكنه ينبغي أن يجري وفق الحجوم الحقيقية”.وأوضح الكريم وهو مسؤول حزب تقدم في صلاح الدين، أن “هناك تصعيدا قويا سيندلع بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات وان التصعيد سيشمل داخل المكونات السياسية على أساس السلطة والمال”. وتعد تلك التصريحات بمثابة ضربة لتصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأخيرة بشأن المغيبين والتي جوبهت بانتقادات سياسية ونيابية وشعبية حادة.

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