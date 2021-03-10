الولائي مستشار الأمن الوطني: طرد القوات الأجنبية مُلزم التنفيذ من قبل الحكومة!

الولائي مستشار الأمن الوطني: طرد القوات الأجنبية مُلزم التنفيذ من قبل الحكومة!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الأربعاء، أن الحكومة العراقية تحترم قرار مجلس النواب الخاص بطرد القوات الأجنبية.وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي، في بيان ، أن “الأعرجي، استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت”، لافتاً الى ان “اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والبعثة الأممية، والتأكيد على أهمية استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق”.وقال الأعرجي، إن “الحكومة تحترم قرار مجلس النواب العراقي الخاص  بطرد القوات الأجنبية، وهي تعمل على إنهاء هذا الملف بشكل هادئ، وبما يضمن استقرار البلد”.واستعرض الأعرجي، مع بلاسخارت، “عمل بعثة حلف الناتو في العراق، مؤكدا أن عدد موظفي بعثة الناتو هو 320 عنصرا، يمثلون خبراء ومستشارين ومدربين و موظفين فقط، وليس للبعثة أية مهام قتالية أو أمنية في العراق”.وأشار، إلى أن “مهام بعثة حلف الناتو في العراق تندرج تحت وصف التدريب والاستشارة فقط، ولا يوجد قرار أو توجيه من الحكومة العراقية بزيادة عددهم أو تغيير مهامهم الاستشارية، وأن أي حديث عن زيادة عديد أفراد الناتو في العراق غير صحيح”.يذكر ان قاسم الأعرجي هو قيادي في منظمة بدر قاتل مع الجيش الإيراني ضد العراق في حرب الثمانينات.

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