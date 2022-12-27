الولائي وزير الصحة يعقد إتفاقا مع إيران لاستيراد أدويتها المميتة

الولائي وزير الصحة يعقد إتفاقا مع إيران لاستيراد أدويتها المميتة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن عقد اتفاق ثنائي مع الجانب الايراني على تشكيل لجنة مختصة لبحث مجالات التعاون الصحي.وقالت الوزارة في بيان ، ان “وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي استقبل اليوم، وزير الصحة في إيران بهرام عين اللهي برفقة السفير الايراني محمد كاظم ال صادق وعدد من اعضاء مجلس الشورى الايراني بحضور النائب سهام الموسوي رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة العراقية”.واضافت انه “تم خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال توفير الادوية والمستلزمات الطبية وتبادل الزيارات بين الفرق الطبية وعقد المؤتمرات الطبية المشتركة وعلاج المرضى وتدريب الملاكات الطبية والصحية”.يذكر ان الحكومة الإطارية هي حكومة ايرانية ميليشياوية بامتياز ستسخر خزينة الدولة العراقية لمشاريع النظام الإيراني مقابل أمانة العراقيين ودمار البلد ووزير الصحة الاطاري يعمل على تنفيذ ذلك.

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