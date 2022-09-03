الولايات المتحدة:الرد الإيراني بشأن محادثات الإتفاق النووي غير مقبول

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ائتلاف المالكي: بالحوار سنعبر الأزمة مع التيار
رئيس كتلة:تواطؤ بين وزارة النفط وشركتي كار وبازيان برفع أسعار الوقود في كركوك والموصل
مصادر سياسية:تحالف الحلبوسي سيفقد 15 مقعداً نيابياً في الانتخابات القادمة
خبير نفطي:تهريب مليون برميل نفط يومياً من قبل العائلة البارزانية مقابل “سكوت” الكاظمي
حزب طالباني:إلا مركزية الطريق الوحيد لإنقاذ الوضع الاقتصادي في السليمانية
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رئيس كتلة:تواطؤ بين وزارة النفط وشركتي كار وبازيان برفع أسعار الوقود في كركوك والموصل
خبير نفطي:تهريب مليون برميل نفط يومياً من قبل العائلة البارزانية مقابل “سكوت” الكاظمي
حزب طالباني:إلا مركزية الطريق الوحيد لإنقاذ الوضع الاقتصادي في السليمانية
المالية النيابية تطالب بإعداد موازنة 2023
مليار دولار خلال أربعة أيام مبعيات البنك المركزي لمصارف الأحزاب المتنفذة
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