الولايات المتحدة:روحاني اختلس 4.8 مليار دولا من صندوق التنمية الإيراني لتمويل الإرهاب

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإيراني حسن روحاني، باختلاس 4.8 مليار دولا من صندوق التنمية الإيراني لتمويل الإرهاب.ونقل موقع “العربية الحدث”، عن الخارجية الأميركية، قولها، إن “روحاني اختلس 4,8 مليار دولار من صندوق التنمية الإيراني لدفعها للإرهاب”.وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، قد أفادت بعودة الهدوء إلى جميع المدن والبلدات الإيرانية، عقب احتجاجات استمرت ضد قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذته الحكومة مؤخرا.وشهدت إيران احتجاجات غاضبة في عدة مناطق من البلاد عقب زيادة أسعار البنزين، التي قالت الحكومة إنها “تندرج ضمن الإجراءات لترشيد الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية”.يذكر أن الشركة الإيرانية للنفط كانت أصدرت، الجمعة الماضية، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، وأصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 15 ألف ريال (0.45 دولار)، وسعر البنزين العادي غير المدعوم 30 ألف ريال (0.90 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 35 ألف ريال (1.05 دولار).