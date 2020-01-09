الولايات المتحدة: أهلا وسهلا بالحبيبة إيران

الولايات المتحدة: أهلا وسهلا بالحبيبة إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت الولايات المتحدة الأميركية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ، يوم امس الاربعاء ، إن قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني كان دفاعا عن النفس وتوعدت باتخاذ إجراء جديد إذا اقتضت الضرورة لحماية جنودها ومصالحها.وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت في الرسالة ، إن واشنطن «مستعدة للدخول دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع إيران لمنع تعريض السلام والأمن الدوليين لمزيد من الخطر أو للحيلولة دون حدوث تصعيد من جانب النظام الإيراني».وكتبت كرافت في الرسالة ، إن قتل قاسم سليماني في بغداد يوم الجمعة كان مبررا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفة «الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية في المنطقة إذا اقتضت الضرورة لمواصلة حماية جنودها ومصالحها».وتلزم المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة الدول الاعضاء بأن تبلغ فورا مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بأي إجراءات تتخذ لدى ممارسة حق الدفاع عن النفس.وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد استخدمت المادة 51 في تبرير اتخاذ إجراء في سوريا ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014.

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